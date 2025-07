Etape 1 La Chevauchée du Pays d’Auge à la Seine Falaise Perrière Colombelles Calvados

Etape 1 La Chevauchée du Pays d’Auge à la Seine Falaise Perrière 8 Rue Léopold Sédar-Senghor 14460 Colombelles Calvados Normandie

Durée : Distance : 11000.0 Tarif :

Partant de Falaise pour rejoindre Jumièges, ce nouvel itinéraire de 265 km traverse le pays d’Auge pour le relier à la Seine. Il longe la vallée de la Risle et vous offre une immersion des terres parsemées de haras où le cheval est roi.

+33 6 29 42 34 89

English : Etape 1 La Chevauchée du Pays d’Auge à la Seine Falaise Perrière

Starting from Falaise to reach Jumièges, this new 265 km itinerary crosses the Auge country to link it to the Seine. It runs along the Risle valley and offers you an immersion in the land dotted with stud farms where the horse is king

Stage 1 Falaise Perrière

Deutsch :

Diese neue 265 km lange Route führt von Falaise nach Jumièges und durchquert das Pays d’Auge, um es mit der Seine zu verbinden. Sie verläuft entlang des Risle-Tals und lässt Sie in die mit Gestüten übersäten Ländereien eintauchen, in denen das Pferd König ist

Etappe 1: Falaise Perrière

Italiano :

Con partenza da Falaise e arrivo a Jumièges, questo nuovo percorso di 265 km attraversa il Pays d’Auge per collegarlo alla Senna. Segue la valle del Risle e vi offre un’immersione nel territorio costellato di scuderie dove il cavallo è il re

Tappa 1: Falaise Perrière

Español :

Con salida en Falaise y llegada a Jumièges, esta nueva ruta de 265 km atraviesa el Pays d’Auge para unirlo al Sena. Sigue el valle de Risle y le ofrece una inmersión en la tierra salpicada de yeguadas donde el caballo es el rey

Etapa 1: Falaise Perrière

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-09 par Normandie Tourisme