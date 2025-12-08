Etape 4 La Chevauchée du Pays d’Auge à la Seine Notre-Dame-de-Courson Orbec Lisieux Calvados

Etape 4 La Chevauchée du Pays d’Auge à la Seine Notre-Dame-de-Courson Orbec

Etape 4 La Chevauchée du Pays d'Auge à la Seine Notre-Dame-de-Courson Orbec

Distance : 28000.0

Partant de Falaise pour rejoindre Jumièges, ce nouvel itinéraire de 265 km traverse le pays d’Auge pour le relier à la Seine. La Chevauchée du Pays d’Auge à la Seine longe la vallée de la Risle et vous offre une immersion des terres parsemées de haras où le cheval est roi.

Etape 4 Notre-Dame-de-Courson Orbec

En quittant la vallée de la Touques à Notre Dame de Courson, votre parcours vous emmène vers les eaux miraculeuses de la source de la Croupte puis en direction de Fervaques, village à l’architecture préservée qui inspira Eugène Boudin et son château datant du XVIème siècle. De là, une succession de zones forestières sont traversées (bois de Fervaques, bois de la Motte) avec la découverte de charmants villages. L’un d’entre eux, Tordouet, évoque les trois douets (ruisseaux) qui traversent le village. L’étape se termine à Orbec, très beau village dont son architecture typique du Pays d’Auge a conservé un ensemble remarquable de maisons à pans de bois.

English : Etape 4 La Chevauchée du Pays d’Auge à la Seine Notre-Dame-de-Courson Orbec

From Falaise to Jumièges, this new 265 km itinerary crosses the Pays d’Auge to link it to the Seine. The Chevauchée du Pays d’Auge à la Seine follows the Risle valley, immersing you in a land dotted with stud farms, where the horse is king.

Stage 4: Notre-Dame-de-Courson Orbec

Leaving the Touques valley at Notre Dame de Courson, your route takes you to the miraculous waters of the Croupte spring, then on to Fervaques, a village of preserved architecture that inspired Eugène Boudin, and its 16th-century château. From here, the route passes through a succession of wooded areas (Bois de Fervaques, Bois de la Motte), with the discovery of charming villages. One of them, Tordouet, evokes the three douets (streams) that run through the village. The stage ends in Orbec, a beautiful village whose typical Pays d?Auge architecture has preserved a remarkable collection of half-timbered houses.

Deutsch :

Von Falaise nach Jumièges führt diese neue 265 km lange Route durch das Pays d’Auge, um es mit der Seine zu verbinden. Die Chevauchée du Pays d’Auge à la Seine führt entlang des Risle-Tals und lässt Sie in die von Gestüten durchzogenen Landstriche eintauchen, in denen das Pferd König ist.

Etappe 4: Notre-Dame-de-Courson Orbec

Wenn Sie das Touques-Tal in Notre Dame de Courson verlassen, führt Sie Ihre Route zu den wundersamen Wassern der Croupte-Quelle und dann weiter nach Fervaques, einem Dorf mit erhaltener Architektur, das Eugène Boudin inspirierte, und seinem Schloss aus dem 16. Von hier aus geht es durch eine Reihe von Waldgebieten (Bois de Fervaques, Bois de la Motte), in denen Sie charmante Dörfer entdecken können. Eines dieser Dörfer, Tordouet, erinnert an die drei Douets (Bäche), die durch das Dorf fließen. Die Etappe endet in Orbec, einem sehr schönen Dorf, dessen für das Pays d’Auge typische Architektur eine bemerkenswerte Reihe von Fachwerkhäusern bewahrt hat.

Italiano :

Da Falaise a Jumièges, questo nuovo percorso di 265 km attraversa il Pays d’Auge per collegarlo alla Senna. La Chevauchée dal Pays d’Auge alla Senna si snoda lungo la valle della Risle, immergendosi in una terra costellata di scuderie dove il cavallo è il re.

Tappa 4: Notre-Dame-de-Courson Orbec

Lasciando la valle del Touques a Notre Dame de Courson, l’itinerario conduce alle acque miracolose della sorgente della Croupte, poi a Fervaques, un villaggio dall’architettura conservata che ha ispirato Eugène Boudin e il suo castello del XVI secolo. Da qui, il percorso attraversa un susseguirsi di aree boschive (Bois de Fervaques, Bois de la Motte) e tocca alcuni incantevoli villaggi. Uno di questi, Tordouet, evoca i tre ruscelli che attraversano il villaggio. La tappa si conclude a Orbec, un bellissimo villaggio la cui architettura tipica del Pays d’Auge ha conservato una notevole collezione di case a graticcio.

Español :

De Falaise a Jumièges, esta nueva ruta de 265 km atraviesa el Pays d’Auge para unirlo al Sena. La Chevauchée del Pays d’Auge al Sena discurre por el valle del Risle, sumergiéndote en una tierra salpicada de yeguadas donde el caballo es el rey.

Etapa 4: Notre-Dame-de-Courson Orbec

Saliendo del valle de la Touques por Notre-Dame-de-Courson, la ruta nos lleva a las aguas milagrosas del manantial de la Croupte, luego a Fervaques, pueblo que conserva una arquitectura que inspiró a Eugène Boudin y su castillo del siglo XVI. A partir de aquí, la ruta atraviesa una sucesión de zonas boscosas (Bois de Fervaques, Bois de la Motte) y pasa por algunos pueblos con encanto. Uno de ellos, Tordouet, evoca los tres douets (arroyos) que atraviesan el pueblo. La etapa termina en Orbec, hermoso pueblo cuya arquitectura típica del Pays d’Auge ha conservado un notable conjunto de casas con entramado de madera.

