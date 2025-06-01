Etocquigny Saint-Martin-le-Gaillard Seine-Maritime
Etocquigny Saint-Martin-le-Gaillard Seine-Maritime vendredi 1 août 2025.
Etocquigny
Etocquigny 76260 Saint-Martin-le-Gaillard Seine-Maritime Normandie
Durée : 120 Distance : 16500.0 Tarif :
Cet itinéraire balisé vous permettra de découvrir les charmes de la vallée de l’Yères. Au point de départ, vous pourrez admirer l’Eglise de Saint-Martin-le-Gaillard avec son clocher en forme de hache. Après avoir traversé le bois domanial de Saint-Martin, vous emprunterez le Chemin Vert du Petit Caux. Dans la descente, vous passerez devant l’arbre de l’innocent quatre arbres ont été plantés après l’exécution de quatre hommes accusés d’avoir tué le curé de Saint-Martin. Seuls trois arbres ont poussé. Y-avait-il un innocent parmi eux ?
English : Etocquigny
This signposted route will allow you to discover the charms of the Yères valley. At the starting point, you can admire the church of Saint-Martin-le-Gaillard with its axe-shaped bell tower. After crossing the state-owned wood of Saint-Martin, you will take the Chemin Vert du Petit Caux. On the way down, you will pass the tree of the innocent: four trees were planted after the execution of four men accused of killing the priest of Saint-Martin. Only three trees grew. Was there an innocent among them?
Deutsch :
Auf dieser ausgeschilderten Route können Sie die Reize des Yères-Tals entdecken. Am Startpunkt können Sie die Kirche von Saint-Martin-le-Gaillard mit ihrem beilförmigen Glockenturm bewundern. Nachdem Sie den Staatswald von Saint-Martin durchquert haben, begeben Sie sich auf den Chemin Vert du Petit Caux. Auf dem Weg nach unten kommen Sie am Baum der Unschuldigen vorbei: Vier Bäume wurden nach der Hinrichtung von vier Männern gepflanzt, die beschuldigt wurden, den Pfarrer von Saint-Martin getötet zu haben. Nur drei Bäume wuchsen. War unter ihnen ein Unschuldiger?
Italiano :
Questo percorso segnalato vi permetterà di scoprire il fascino della valle di Yères. Al punto di partenza, si può ammirare la chiesa di Saint-Martin-le-Gaillard con il suo campanile a forma di ascia. Dopo aver attraversato la foresta di Saint-Martin, si prende il Chemin Vert du Petit Caux. Durante la discesa, passerete davanti all’albero degli innocenti: quattro alberi furono piantati dopo l’esecuzione di quattro uomini accusati di aver ucciso il sacerdote di Saint-Martin. Sono cresciuti solo tre alberi. C’era un innocente tra loro?
Español :
Esta ruta señalizada le permitirá descubrir los encantos del valle de Yères. En el punto de partida, podrá admirar la iglesia de Saint-Martin-le-Gaillard con su campanario en forma de hacha. Tras atravesar el bosque de Saint-Martin, tomará el Chemin Vert du Petit Caux. Al bajar, pasará por el árbol de los inocentes: cuatro árboles fueron plantados tras la ejecución de cuatro hombres acusados de matar al cura de Saint-Martin. Sólo crecieron tres árboles. ¿Había algún inocente entre ellos?
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme