EuroVelo 6 en Bourgogne-Franche-Comté Allenjoie Doubs
EuroVelo 6 en Bourgogne-Franche-Comté Allenjoie Doubs vendredi 1 mai 2026.
EuroVelo 6 en Bourgogne-Franche-Comté Vélo de route Difficulté moyenne
EuroVelo 6 en Bourgogne-Franche-Comté 25490 Allenjoie Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 500000.0 Tarif :
Suivez l’EuroVelo 6 pour voir le canal du Rhône au Rhin, Montbéliard, les cités comtoises, les côtes de Beaune et Santenay et le canal du Nivernais.
Difficulté moyenne
https://fr.eurovelo.com/ev6/from-nevers-to-basel
English :
Follow EuroVelo 6 to see the Rhone-Rhine Canal, Montbéliard, the Comtois towns, the Côtes de Beaune and Santenay and the Canal du Nivernais.
Deutsch :
Folgen Sie der EuroVelo 6, um den Rhône-Rhein-Kanal, Montbéliard, die Cités Comtoises, die Côtes de Beaune und Santenay sowie den Canal du Nivernais zu sehen.
Italiano :
Seguite l’EuroVelo 6 per vedere il Canale del Rodano-Reno, Montbéliard, le città del Comtois, le colline di Beaune e Santenay e il Canale del Nivernais.
Español :
Siga EuroVelo 6 para ver el Canal Ródano-Rin, Montbéliard, las ciudades de Comtois, las colinas de Beaune y Santenay y el Canal Nivernais.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-28 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data