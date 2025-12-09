EuroVelo 6 Saint-Vit Doubs

EuroVelo 6 Vélo de route Difficulté moyenne

EuroVelo 6 Saint-Vit 25410 Saint-Vit Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 132870.0 Tarif :

Elle offre un contexte idéal pour de jolies balades en famille à vélo, à roller, ou comble les plus nomades qui préfèrent les itinéraires au long cours, au fil de la rivière.

English :

It’s an ideal backdrop for family outings on bikes or rollerblades, or for the more nomadic who prefer long-distance itineraries along the river.

Deutsch :

Sie bietet einen idealen Kontext für schöne Familienausflüge mit dem Fahrrad oder auf Inline-Skates oder erfüllt die Wünsche der Nomaden, die lange Routen entlang des Flusses bevorzugen.

Italiano :

Offre lo scenario ideale per belle gite in famiglia in bicicletta o con i rollerblade, o per i più nomadi che preferiscono percorsi a lunga distanza lungo il fiume.

Español :

Ofrece un escenario ideal para agradables paseos familiares en bicicleta o patines, o para los más nómadas que prefieren las rutas de largo recorrido a lo largo del río.

