EuroVelo 6 Saint-Vit Doubs

Elle offre un contexte idéal pour de jolies balades en famille à vélo, à roller, ou comble les plus nomades qui préfèrent les itinéraires au long cours, au fil de la rivière.
Difficulté moyenne
English :
It’s an ideal backdrop for family outings on bikes or rollerblades, or for the more nomadic who prefer long-distance itineraries along the river.
Deutsch :
Sie bietet einen idealen Kontext für schöne Familienausflüge mit dem Fahrrad oder auf Inline-Skates oder erfüllt die Wünsche der Nomaden, die lange Routen entlang des Flusses bevorzugen.
Italiano :
Offre lo scenario ideale per belle gite in famiglia in bicicletta o con i rollerblade, o per i più nomadi che preferiscono percorsi a lunga distanza lungo il fiume.
Español :
Ofrece un escenario ideal para agradables paseos familiares en bicicleta o patines, o para los más nómadas que prefieren las rutas de largo recorrido a lo largo del río.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-10 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data