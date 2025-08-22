EV3 La Scandibérique étape H. Châteauneuf-sur-Loire / St-Denis-en-Val Châteauneuf-sur-Loire Loiret

EV3 La Scandibérique étape H. Châteauneuf-sur-Loire St-Denis-en-Val En VTC

EV3 La Scandibérique étape H. Châteauneuf-sur-Loire St-Denis-en-Val 45110 Châteauneuf-sur-Loire Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 90 Distance : 22000.0 Tarif :

Ce tronçon offre de remarquables points de vue sur la Loire et ses îles. La balade se fait presque en intégralité sur la levée, toujours au contact du fleuve royal.

https://www.scandiberique.fr/

English :

This section offers remarkable views of the Loire and its islands. The walk is almost entirely on the levee, always in contact with the royal river.

Deutsch :

Dieser Abschnitt bietet bemerkenswerte Aussichtspunkte auf die Loire und ihre Inseln. Die Wanderung verläuft fast vollständig auf dem Damm, immer in Kontakt mit dem königlichen Fluss.

Italiano :

Questo tratto offre una vista straordinaria sulla Loira e sulle sue isole. La passeggiata si svolge quasi interamente sull’argine, sempre a contatto con il fiume reale.

Español :

Este tramo ofrece notables vistas del Loira y sus islas. El paseo transcurre casi íntegramente por el dique, siempre en contacto con el río real.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-10 par SIT Centre-Val de Loire