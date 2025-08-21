EV3 La Scandibérique étape I. St-Denis-en-Val / St-Hilaire-St-Mesmin Saint-Hilaire-Saint-Mesmin Loiret

EV3 La Scandibérique étape I. St-Denis-en-Val St-Hilaire-St-Mesmin En VTC

EV3 La Scandibérique étape I. St-Denis-en-Val St-Hilaire-St-Mesmin 45160 Saint-Hilaire-Saint-Mesmin Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 90 Distance : 22000.0 Tarif :

Depuis la levée à Sandillon, la piste cyclable rejoint la base de loisirs de l’Ile Charlemagne puis les quais d’Orléans rive nord. Le parcours rejoint ensuite le pont de l’Europe. De retour rive sud, vous rejoignez Saint-Hilaire-Saint-Mesmin puis la levée en direction de la pointe de Courpain.

https://www.scandiberique.fr/

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From the levee at Sandillon, the cycle path joins the Ile Charlemagne leisure center and then the Orléans quays on the north bank. The route then reaches the Pont de l’Europe. Back on the south bank, you reach Saint-Hilaire-Saint-Mesmin and then the levee in the direction of the Pointe de Courpain.

Deutsch :

Von der Levée in Sandillon aus führt der Radweg zum Freizeitzentrum Ile Charlemagne und dann zu den Quais d’Orléans am Nordufer. Die Strecke trifft dann auf die Europabrücke. Zurück am Südufer erreichen Sie Saint-Hilaire-Saint-Mesmin und dann die Levée in Richtung Pointe de Courpain.

Italiano :

Dall’argine di Sandillon, la pista ciclabile raggiunge il centro ricreativo Ile Charlemagne e poi le banchine della riva nord di Orléans. Il percorso raggiunge quindi il Pont de l’Europe. Tornati sulla riva sud, si raggiunge Saint-Hilaire-Saint-Mesmin e poi l’argine in direzione della Pointe de Cour

Español :

Desde el dique de Sandillon, el carril bici se une al centro de ocio Ile Charlemagne y, a continuación, a los muelles de Orleans, en la orilla norte. A continuación, el itinerario se une al Pont de l’Europe. De vuelta a la orilla sur, se llega a Saint-Hilaire-Saint-Mesmin y luego al dique hacia la p

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-08 par SIT Centre-Val de Loire