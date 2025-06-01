EV6 La Loire à Vélo étape D02. Beaulieu-sur-Loire / Briare (par Ousson) Beaulieu-sur-Loire Loiret

Ce parcours vous mènera de Beaulieu-sur-Loire (à la limite avec le département du Cher) à Briare et son incontournable pont-canal. La balade longe la Cheuille (affluent de la Loire) et offre de splendides points de vue sur le dernier fleuve sauvage d’Europe.

English : La Loire à Vélo Briare / Beaulieu-sur-Loire Copie

This route will take you from the famous canal-bridge of Briare to Beaulieu-sur-Loire, then onwards into the Cher department. The route is dotted with locks and dams, not to mention the immense natural beauty of the Loire. Improvement works finished in Spring 2011.

Deutsch :

Diese Strecke führt Sie von Beaulieu-sur-Loire (an der Grenze zum Departement Cher) nach Briare und seiner unumgänglichen Kanalbrücke. Die Wanderung verläuft entlang der Cheuille (Nebenfluss der Loire) und bietet herrliche Aussichtspunkte auf den letzten wilden Fluss Europas.

Italiano :

Questo itinerario vi porterà da Beaulieu-sur-Loire (al confine con il dipartimento dello Cher) a Briare e al suo famoso ponte sul canale. La passeggiata segue la Cheuille (un affluente della Loira) e offre splendide viste sull’ultimo fiume selvaggio d’Europa.

Español :

El recorrido te llevará desde Briare, y su ineludible puente canal, a Beaulieu-sur-Loire y luego hasta el departamento de Cher. El paseo se distingue por la constante presencia de obras hidráulicas, a la vez que desvela a nuestro paso los secretos de las riquezas naturales del Loira.

