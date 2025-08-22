EV6 La Loire à Vélo étape E. Briare / Gien Briare Loiret

EV6 La Loire à Vélo étape E. Briare Gien En VTC

Véloroute EV6 La Loire à Vélo étape E. Briare Gien 45250 Briare Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 60 Distance : 12000.0 Tarif :

Depuis Briare et ses ports de plaisance, vous traversez la Loire sur le célèbre pont-canal. La véloroute vous conduit ensuite au château de Saint-Brisson fièrement dressé sur un promontoire, puis à Gien et son château dominant la Loire.

https://www.loireavelo.fr/

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Setting of from the Château de Sully, this route takes you first to Gien then on to Briare, crossing the Loire by means of the famous canal bridge.

Deutsch :

Von Briare und seinen Jachthäfen aus überqueren Sie die Loire auf der berühmten Kanalbrücke. Die Fahrradroute führt Sie dann zum Schloss Saint-Brisson, das stolz auf einem Vorgebirge steht, und weiter nach Gien mit seinem Schloss, das die Loire überragt.

Italiano :

Da Briare e dai suoi porti turistici, si attraversa la Loira sul famoso ponte canale. Il percorso ciclabile conduce poi al castello di Saint-Brisson, che si erge fiero su un promontorio, e quindi a Gien e al suo castello che domina la Loira.

Español :

Desde Briare y sus puertos deportivos, se cruza el Loira por el famoso puente del canal. A continuación, la ruta ciclista le llevará al castillo de Saint-Brisson, que se alza orgulloso sobre un promontorio, y después a Gien y su castillo con vistas al Loira.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-08 par SIT Centre-Val de Loire