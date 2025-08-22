EV6 La Loire à Vélo étape F. Gien / Sully-sur-Loire Gien Loiret

EV6 La Loire à Vélo étape F. Gien Sully-sur-Loire En VTC

Véloroute EV6 La Loire à Vélo étape F. Gien Sully-sur-Loire 45500 Gien Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 110 Distance : 28000.0 Tarif :

Au départ de Gien et de son château, cette étape de la Loire à Vélo vous mènera à un autre château celui de Sully-sur-Loire.

https://www.loireavelo.fr/

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Loire à Vélo Sully-sur-Loire Briare Copie

Setting of from the Château de Sully, this route takes you first to Gien then on to Briare, crossing the Loire by means of the famous canal bridge.

Deutsch :

Ausgehend von Gien und seinem Schloss führt Sie diese Etappe der Loire à Vélo zu einem weiteren Schloss: dem von Sully-sur-Loire.

Italiano :

Da Gien e dal suo castello, questa tappa di Loire à Vélo vi porterà a un altro castello: quello di Sully-sur-Loire.

Español :

Partiendo del castillo de Sully, el itinerario continua hasta llegar a Gien y luego atraviesa el Loira por el famoso puente canal hasta Briare.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-08 par SIT Centre-Val de Loire