EV6 La Loire à Vélo étape H. Châteauneuf-sur-Loire / St-Denis-en-Val Châteauneuf-sur-Loire Loiret

EV6 La Loire à Vélo étape H. Châteauneuf-sur-Loire St-Denis-en-Val En VTC

Véloroute EV6 La Loire à Vélo étape H. Châteauneuf-sur-Loire St-Denis-en-Val 45110 Châteauneuf-sur-Loire Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 90 Distance : 22000.0 Tarif :

Ce tronçon offre de remarquables points de vue sur la Loire et ses îles. La balade se fait presque en intégralité sur la levée, toujours au contact du fleuve royal.

https://www.loireavelo.fr/

This section of the route includes some remarkable views of the Loire and its islands. The vast majority of the trail runs along the levy, never straying far from the royal river.

Deutsch :

Dieser Abschnitt bietet bemerkenswerte Aussichtspunkte auf die Loire und ihre Inseln. Die Wanderung verläuft fast vollständig auf dem Damm, immer in Kontakt mit dem königlichen Fluss.

Italiano :

Questo tratto offre una vista straordinaria sulla Loira e sulle sue isole. La passeggiata si svolge quasi interamente sull’argine, sempre a contatto con il fiume reale.

Español :

Esta etapa ofrece notables vistas del Loira y de sus islas. El paseo recorre casi íntegramente el dique, en contacto permanente con el Loira, también conocido como Río Real.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-09 par SIT Centre-Val de Loire