EV6 La Loire à Vélo étape J. St-Hilaire-St-Mesmin / Tavers Saint-Hilaire-Saint-Mesmin Loiret

EV6 La Loire à Vélo étape J. St-Hilaire-St-Mesmin Tavers En VTC

Véloroute EV6 La Loire à Vélo étape J. St-Hilaire-St-Mesmin Tavers 45160 Saint-Hilaire-Saint-Mesmin Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 105 Distance : 27900.0 Tarif :

Cette portion de la Loire à vélo permet de relier la pointe de Courpain (confluence de la Loire et du Loiret) au département du Loir-et-Cher. Ce parcours vous permettra d’admirer de splendides panoramas sur la Loire. Vous traverserez deux cités de caractère Meung-sur-Loire et Beaugency.

https://www.loireavelo.fr/

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Loire à Vélo Tavers St-Hilaire-St-Mesmin Copie

This extension of the Loire à Vélo route takes you as far as the Pointe de Courpin (the confluence of the rivers Loire and Loiret) in the Loir-et-Cher department. Along the way you can enjoy some magnificent views over the Loire and its flood-plain forests and sand banks.

Deutsch :

Dieser Abschnitt der Loire-Radroute verbindet die Spitze von Courpain (Zusammenfluss von Loire und Loiret) mit dem Departement Loir-et-Cher. Auf dieser Strecke können Sie herrliche Panoramablicke auf die Loire genießen. Sie kommen durch zwei charaktervolle Städte: Meung-sur-Loire und Beaugency.

Italiano :

Questo tratto della Loire à vélo collega la Pointe de Courpain (confluenza della Loira e del Loiret) con il dipartimento del Loir-et-Cher. Questo percorso vi permetterà di ammirare splendidi panorami della Loira. Attraverserete due città di carattere: Meung-sur-Loire e Beaugency.

Español :

Esta etapa del itinerario cicloturístico El Loira en bicicleta permite llegar hasta la punta de Courpin (confluencia entre el Loira y el Loiret), en el departamento de Loir-et-Cher.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-09 par SIT Centre-Val de Loire