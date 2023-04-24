Excursion 1 Col de la Loze Brides-les-Bains Savoie
Excursion 1 Col de la Loze Brides-les-Bains Savoie vendredi 1 août 2025.
Excursion 1 Col de la Loze
Excursion 1 Col de la Loze 73570 Brides-les-Bains Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Le Col de la Loze est le nouveau venu des cols alpins. Reliant les vallées de Méribel et Courchevel sur une route réservée aux cyclistes, et autres objets roulant/marchant non-motorisés, il vous emmène à 2304m d’altitude dans un environnement magnifique.
+33 4 79 55 20 64
English : Excursion 1 — Col de la Loze (Cycling Pass)
The Col de la Loze is the last born among the alpine passes. Connecting Courchevel and Meribel valleys on a road only for bikes, pedestrians or other non-motorized guests, it will take you up to 2304m of altitude, drowned in a magnificent scenery.
Deutsch : Ausflug 1 Col de la Loze (Gebirgspass zum Radfahren)
Der Col de la Loze ist der Dienstjüngere in der Familie der alpinen Gebirgspässe. Mit dem wird die Talen von Courchevel und Meribel verbunden, und zwar auf einer Strasse, die nur zu Radfahrern, Fußgängern oder anderen unmotorisierten Fahrzeugen geöffnet wird. Bis zum 2304m hoch. Und mit einer prachtvollen Umgebung.
Italiano :
Il Col de la Loze è il più recente dei passi alpini. Collegando le valli di Méribel e Courchevel su un percorso riservato ai ciclisti e ad altri oggetti non motorizzati su ruote o a piedi, porta a 2304 m di altitudine in un ambiente magnifico.
Español :
El Col de la Loze es el más reciente de los puertos alpinos. Une los valles de Méribel y Courchevel por una ruta reservada a ciclistas y otros objetos no motorizados con ruedas o a pie, y le lleva a una altitud de 2304 m en un entorno magnífico.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-04-24 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme