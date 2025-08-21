Excursion 2 Montée Courchevel Défi Sportif Brides-les-Bains Savoie

Excursion 2 Montée Courchevel Défi Sportif

Venez-vous confronter aux pourcentages de la montée vers Courchevel dans un cadre idyllique. Une ascension au milieu des pins qui dévoilera des points de vue magnifiques sur les 3 Vallées et la Vanoise au fur et à mesure que vous vous élèverez.

In a picteuresque setting, come measure yourself against the percentages of the climb into Courchevel. A climb among the pines that will reveal stunning views of the 3 valleys and the Vanoise from the bottom to the top.

Stellen Sie sich dem Anstieg nach Courchevel in einer idyllischen Umgebung. Ein Aufstieg inmitten von Kiefern, der je höher Sie kommen, desto mehr herrliche Ausblicke auf die 3 Vallées und die Vanoise enthüllt.

Venite a misurarvi con le pendenze della salita a Courchevel in un ambiente idilliaco. Una salita tra i pini che, man mano che si sale, svela magnifici panorami sulle 3 Valli e sulla Vanoise.

Venga a ponerse a prueba con los desniveles de la subida a Courchevel en un entorno idílico. Una subida entre pinos que le descubrirá magníficas vistas de los 3 Valles y la Vanoise a medida que asciende.

