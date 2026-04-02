Excursion commentée retour à l’époque des fours à chaux de Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Excursion commentée retour à l’époque des fours à chaux de Montjean-sur-Loire

Excursion commentée retour à l’époque des fours à chaux de Montjean-sur-Loire Montjean-sur-Loire 49570 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : Tarif :

Vous êtes en séjour dans les Mauges, non loin de Montjean-sur-Loire, et avez envie d’une excursion instructive sur le territoire ? Vous êtes un local prêt à percer les secrets des fours à chaux ? La Clef des Sables a plus d’une escapade à vous proposer pour répondre à vos attentes !

+33 6 70 60 85 46

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English :

Are you staying in the Mauges, not far from Montjean-sur-Loire, and looking for an instructive excursion to the area? Are you a local ready to discover the secrets of lime kilns? La Clef des Sables has more than one escapade to suit you!

Deutsch :

Sie halten sich in den Mauges, unweit von Montjean-sur-Loire, auf und haben Lust auf einen lehrreichen Ausflug in die Gegend? Sind Sie ein Einheimischer, der bereit ist, die Geheimnisse der Kalköfen zu lüften? La Clef des Sables hat mehr als einen Ausflug für Sie parat, um Ihre Erwartungen zu erfüllen!

Italiano :

Soggiornate nelle Mauges, non lontano da Montjean-sur-Loire, e avete voglia di un’escursione istruttiva nella zona? Siete del posto e volete scoprire i segreti delle fornaci per la calce? La Clef des Sables ha più di un’escursione adatta a voi!

Español :

¿Se aloja en Mauges, no lejos de Montjean-sur-Loire, y le apetece una excursión instructiva por la zona? ¿Es usted un lugareño dispuesto a descubrir los secretos de los hornos de cal? La Clef des Sables tiene más de una escapada a su medida

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-01-29 par Anjou tourisme & attractivité