Expert Nature des Combrailles Étang de Chancelade Charensat Puy-de-Dôme

Étang de Chancelade 63640 Charensat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Le livret Expert Nature des Combrailles consacré à l’étang de Chancelade permet la découverte du plus grand étang du Puy-de-Dôme. Cet étang abrite une faune et flore très riche.

The Combrailles Nature Expert booklet dedicated to the Chancelade lake allows you to discover the largest pond in Puy-de-Dôme. This pond is home to a very rich fauna and flora.

Das Büchlein Expert Nature des Combrailles über den Teich von Chancelade ermöglicht die Entdeckung des größten Teichs im Puy-de-Dôme. Dieser Teich beherbergt eine sehr reiche Fauna und Flora.

L’opuscolo Expert Nature des Combrailles dedicato allo stagno di Chancelade permette di scoprire il più grande stagno del Puy-de-Dôme. Questo stagno ospita una fauna e una flora molto ricche.

El cuaderno Expert Nature des Combrailles dedicado al estanque de Chancelade permite descubrir el mayor estanque del Puy-de-Dôme. Este estanque alberga una fauna y una flora muy ricas.

