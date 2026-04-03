Explorez le cimetière nord de Saint-Mandé (WIP) Saint-Mandé Val-de-Marne

Explorez le cimetière nord de Saint-Mandé (WIP)

Explorez le cimetière nord de Saint-Mandé (WIP) 24 avenue Joffre 94160 Saint-Mandé Val-de-Marne Île-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Saint-Mandé abrite un petit cimetière ancien méconnu. Il accueille pourtant un nombré étonnant de sépultures dignes d’intérêt œuvres représentatives de l’art funéraire du XIXe siècle et tombes de personnalités marquantes de l’histoire nationale et locale.

+33 1 85 44 01 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saint-Mandé is home to a small, little-known ancient cemetery. Yet it is home to an astonishing number of interesting tombs ?representative works of 19th-century funerary art and the graves of key figures in national and local history.

Deutsch :

Saint-Mandé beherbergt einen kleinen alten Friedhof, der kaum bekannt ist. Er beherbergt jedoch eine erstaunliche Anzahl an sehenswerten Gräbern: repräsentative Werke der Grabmalkunst des 19.

Italiano :

Saint-Mandé ospita un piccolo e poco conosciuto cimitero antico. Eppure contiene un numero sorprendente di tombe interessanti: opere d’arte funeraria del XIX secolo e tombe di personaggi chiave della storia nazionale e locale.

Español :

Saint-Mandé alberga un pequeño cementerio antiguo poco conocido. Sin embargo, contiene un asombroso número de tumbas interesantes… obras de arte funerario del siglo XIX y tumbas de personajes clave de la historia nacional y local.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-01-12 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme