EYGALIÈRES La Routo le Gros Calan Eygalières Bouches-du-Rhône
EYGALIÈRES La Routo le Gros Calan Eygalières Bouches-du-Rhône vendredi 1 août 2025.
EYGALIÈRES La Routo le Gros Calan
EYGALIÈRES La Routo le Gros Calan 13810 Eygalières Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : 180 Distance : 10120.0 Tarif :
Un sentier ondulant entre corniches calcaires, garrigues évolutives et prairies fleuries, pour une immersion en pleine nature des Alpilles !
English :
Come take a walk on the meandering paths to discover the geology of Calans and its biodiversity!
Deutsch :
Ein wellenförmiger Pfad zwischen Kalksteinvorsprüngen, sich entwickelnden Garrigues und Blumenwiesen, auf dem Sie in die Natur der Alpilles eintauchen können!
Italiano :
Un percorso ondulato tra cenge calcaree, macchie in evoluzione e prati fioriti, per un’immersione nel cuore della campagna delle Alpilles!
Español :
Un sendero ondulado entre salientes calcáreos, matorrales en evolución y prados floridos, ¡para una inmersión en el corazón de la campiña de los Alpilles!
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-16 par Provence Tourisme / Parc Naturel Régional des Alpilles