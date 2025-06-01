EYGALIÈRES La Routo le Gros Calan Eygalières Bouches-du-Rhône

Durée : 180 Distance : 10120.0 Tarif :

Un sentier ondulant entre corniches calcaires, garrigues évolutives et prairies fleuries, pour une immersion en pleine nature des Alpilles !

English :

Come take a walk on the meandering paths to discover the geology of Calans and its biodiversity!

Deutsch :

Ein wellenförmiger Pfad zwischen Kalksteinvorsprüngen, sich entwickelnden Garrigues und Blumenwiesen, auf dem Sie in die Natur der Alpilles eintauchen können!

Italiano :

Un percorso ondulato tra cenge calcaree, macchie in evoluzione e prati fioriti, per un’immersione nel cuore della campagna delle Alpilles!

Español :

Un sendero ondulado entre salientes calcáreos, matorrales en evolución y prados floridos, ¡para una inmersión en el corazón de la campiña de los Alpilles!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-16 par Provence Tourisme / Parc Naturel Régional des Alpilles