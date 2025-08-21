F Sentier panoramique du col de la Loze (hiver) Courchevel Savoie

Sentier panoramique du col de la Loze

Sentier panoramique du col de la Loze Courchevel 1850 Sommet de la télécabine des Chenus 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Menant au col de la Loze (2 305 m), ce chemin en balcon sur la vallée est incomparable pour admirer la vue sur tous les sommets et massifs environnants.

+33 4 79 08 00 29

English : F Sentier panoramique du col de la Loze (hiver)

Taking you up to the Col de la Loze (2,305 metres), nothing beats this mountainside trail overlooking the valley for taking in the views of the surrounding mountain peaks and ranges.

Deutsch : F Sentier panoramique du col de la Loze (hiver)

Dieser Weg führt zum Col de la Loze (2305 m). Er verläuft auf einem Balkon über dem Tal und bietet eine unvergleichliche Aussicht auf alle umliegenden Gipfel und Massive.

Italiano :

Salendo fino al Col de la Loze (2.305 m), questo sentiero balconato sulla valle è un modo impareggiabile per ammirare la vista di tutte le cime e i massicci circostanti.

Español : F Sentier panoramique du col de la Loze (hiver)

Este sendero con balcón sobre el valle, que lleva hasta el Col de la Loze (2.305 m), es un medio incomparable para admirar la vista de todas las cumbres y macizos circundantes.

