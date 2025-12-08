FAIRE UN TOUR DE TABLE LE CAROUX CIRCUIT CYCLO N° 9 Fraisse-sur-Agout Hérault

FAIRE UN TOUR DE TABLE LE CAROUX CIRCUIT CYCLO N° 9 Vélo de route Difficile

FAIRE UN TOUR DE TABLE LE CAROUX CIRCUIT CYCLO N° 9 Place de l’École 34330 Fraisse-sur-Agout Hérault Occitanie

Durée : 220 Distance : 6900.0 Tarif :

De la montagne aux piémonts, cette route vous donnera l’occasion d’observer toute la palette environnementale des Hauts Cantons Héraultais de l’univers minéral du Caroux, où les mouflons s’ébattent dans la bruyère, aux vignobles de la vallée de l’Orb et du Jaur, vous côtoierez tour à tour sapins, châtaigniers et cerisiers.

Difficile

Italiano :

Dalle montagne alle colline, questo itinerario vi permetterà di osservare l’intera gamma di ambienti degli Hauts Cantons Héraultais: dal mondo minerale del Caroux, dove i mufloni si divertono nell’erica, ai vigneti delle valli dell’Orb e dello Jaur, passando per abeti, castagni e ciliegi.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Hérault Tourisme