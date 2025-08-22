Fargues-sur-Ourbise, une île en forêt Fargues-sur-Ourbise Lot-et-Garonne

Fargues-sur-Ourbise, une île en forêt En VTT Difficulté moyenne

Fargues-sur-Ourbise, une île en forêt 47700 Fargues-sur-Ourbise Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Le paysage de la forêt présente deux types de rupture la coupe à ras puis les jeunes plantations, les îlots de culture agricole comme celui de Fargues-sur-Ourbise, avec céréales, vignes et maraîchage.

English : Fargues-sur-Ourbise, une île en forêt

The landscape of the forest shows two types of break: the flush cut and then the young plantations, and the islands of agricultural cultivation such as that of Fargues-sur-Ourbise, with cereals, vines and market gardening.

Deutsch : Fargues-sur-Ourbise, une île en forêt

Die Waldlandschaft weist zwei Arten von Brüchen auf: Kahlschlag und dann junge Anpflanzungen, landwirtschaftliche Anbauinseln wie die von Fargues-sur-Ourbise mit Getreide, Weinbergen und Gemüseanbau.

Italiano :

Il paesaggio della foresta mostra due tipi di rottura: il taglio a raso e poi le giovani piantagioni, e le isole di coltivazione agricola come quella di Fargues-sur-Ourbise, con cereali, viti e orticoltura.

Español : Fargues-sur-Ourbise, une île en forêt

El paisaje del bosque presenta dos tipos de ruptura: el corte al ras y luego las plantaciones jóvenes, y las islas de cultivo agrícola como la de Fargues-sur-Ourbise, con cereales, viñedos y horticultura.

