Ferme équestre de Daoudou Laguépie Tarn-et-Garonne

Ferme équestre de Daoudou

Ferme équestre de Daoudou 12270 NAJAC 82250 Laguépie Tarn-et-Garonne Occitanie

Ferme équestre multi-activités cours d’équitation, balade à cheval, attelage, équitation adaptée Handisport. Élevage de chevaux Fjords et Shetlands. Gites et Accueil social.

http://daoudou.fr/ +33 5 65 29 74 11

English :

Multi-activity equestrian farm: riding lessons, horseback riding, carriage driving, Handisport adapted riding. Breeding of Fjords and Shetlands horses. Gites and social center.

Deutsch :

Multi-Aktivitäten-Reiterhof: Reitunterricht, Ausritte, Gespannfahren, angepasstes Reiten für Behinderte. Zucht von Fjord- und Shetlandpferden. Ferienwohnungen und soziale Betreuung.

Italiano :

Fattoria equestre multiattività: lezioni di equitazione, passeggiate a cavallo, guida di carrozze, equitazione adattata per disabili. Allevamento di cavalli dei Fiordi e delle Shetland. Gite e centro sociale.

Español :

Granja ecuestre multiactividad: clases de equitación, paseos a caballo, conducción de carruajes, equitación adaptada para discapacitados. Cría de caballos Fjords y Shetlands. Casas rurales y centro social.

