Fermes, châteaux, manoirs … en Cingal Boulon Calvados

Fermes, châteaux, manoirs … en Cingal Boulon Calvados vendredi 1 août 2025.

Fermes, châteaux, manoirs … en Cingal

Fermes, châteaux, manoirs … en Cingal 14220 Boulon Calvados Normandie

Durée : 60 Distance : 50000.0 Tarif :

Circuit touristique qui met en valeur un riche patrimoine composé de fermes, moulins, manoirs, châteaux et abbayes, datant principalement du Moyen Âge au XIXᵉ siècle. Des sites liés à la mémoire de la Seconde Guerre mondiale sont aussi inclut, comme les cimetières militaires canadien (Cintheaux) et polonais (Urville-Langannerie). Le parcours met en avant l’histoire locale, l’architecture et le cadre naturel de la vallée de la Laize.

http://www.suisse-normande-tourisme.com/ +33 2 31 79 70 45

English : Fermes, châteaux, manoirs … en Cingal

A tourist circuit highlighting a rich heritage of farms, mills, manor houses, castles and abbeys, dating mainly from the Middle Ages to the 19th century. Sites linked to the memory of the Second World War are also included, such as the Canadian (Cintheaux) and Polish (Urville-Langannerie) military cemeteries. The tour highlights local history, architecture and the natural setting of the Laize Valley.

Deutsch :

Touristische Route, die ein reiches Erbe an Bauernhöfen, Mühlen, Herrenhäusern, Schlössern und Abteien, hauptsächlich aus dem Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert, hervorhebt. Auch Orte, die an den Zweiten Weltkrieg erinnern, wie die kanadischen (Cintheaux) und polnischen (Urville-Langannerie) Soldatenfriedhöfe, sind enthalten. Der Rundgang beleuchtet die lokale Geschichte, die Architektur und die Natur des Laize-Tals.

Italiano :

Questo itinerario turistico mette in luce un ricco patrimonio di fattorie, mulini, case padronali, castelli e abbazie, risalenti principalmente al Medioevo e al XIX secolo. Sono inclusi anche siti legati alla memoria della Seconda guerra mondiale, come i cimiteri militari canadesi (Cintheaux) e polacchi (Urville-Langannerie). Il percorso mette in evidenza la storia locale, l’architettura e il contesto naturale della Valle di Laize.

Español :

Esta ruta turística pone de relieve un rico patrimonio de granjas, molinos, casas solariegas, castillos y abadías, que datan principalmente de la Edad Media y el siglo XIX. También se incluyen lugares vinculados a la memoria de la Segunda Guerra Mundial, como los cementerios militares canadiense (Cintheaux) y polaco (Urville-Langannerie). La ruta pone de relieve la historia local, la arquitectura y el entorno natural del valle del Laize.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme