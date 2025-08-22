Ferrensac, la balade du Castang Ferrensac Lot-et-Garonne

Ferrensac, la balade du Castang En VTT Facile

Ferrensac, la balade du Castang 47330 Ferrensac Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 10100.0

Pigeonniers et maisons brassières jalonnent cet itinéraire qui, au nord, domine la vallée du Dropt. La faible dénivelée en fait un parcours accessible à tous.

Facile

+33 5 53 66 14 14

English : Ferrensac, la balade du Castang

Along this route you will see dove cots and the specific houses from the Dropt region, made of alternating wood and stone. The few level differences make the walk accessible to everyone.

Deutsch : Ferrensac, la balade du Castang

Taubenschläge und Brauereihäuser säumen diese Route, die im Norden das Tal des Dropt überragt. Der geringe Höhenunterschied macht diese Strecke für alle zugänglich.

Italiano :

Case e casette di piccioni costeggiano questo percorso che, a nord, si affaccia sulla valle del Dropt. Il piccolo dislivello rende questo percorso accessibile a tutti.

Español : Ferrensac, la balade du Castang

Los palomares y las casas de campo bordean esta ruta que, al norte, domina el valle del Dropt. El pequeño desnivel hace que sea una ruta accesible para todos.

