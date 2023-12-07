Festibois parcours long Naucelles Cantal

Festibois parcours long Naucelles Cantal vendredi 1 août 2025.

Festibois parcours long

Festibois parcours long Place de la Mairie 15250 Naucelles Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Découvrez les œuvres réalisées à la tronçonneuse dans le cadre du Festibois (de 2018 à 2023).

http://www.iaurillac.com/ +33 4 71 48 46 58

English :

Discover the chainsaw works created for Festibois (from 2018 to 2023).

Deutsch :

Entdecken Sie die Werke, die im Rahmen des Festibois (von 2018 bis 2023) mit der Kettensäge angefertigt wurden.

Italiano :

Scoprite le opere create con la motosega nell’ambito del Festibois (dal 2018 al 2023).

Español :

Descubre las obras creadas con la motosierra en el marco del Festibois (de 2018 a 2023).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-12-07 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme