Fit Park Bagnols-en-Forêt Var

Fit Park

Fit Park 83600 Bagnols-en-Forêt Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Infrastructures de fitness en extérieur (cardio-vasculaires, musculation, stretching) pour vous procurer les joies du sport en plein air.

http://www.bagnolsenforet.fr/ +33 4 94 40 31 50

English :

Outdoor fitness facilities (cardio-vascular, weight training, stretching) to bring you the joys of outdoor sport.

Deutsch :

Fitness-Infrastrukturen im Freien (Herz-Kreislauf, Krafttraining, Stretching), um Ihnen die Freuden des Sports im Freien zu verschaffen.

Italiano :

Strutture per il fitness all’aperto (cardio-vascolare, allenamento con i pesi, stretching) per offrirvi le gioie dello sport all’aria aperta.

Español :

Instalaciones de fitness al aire libre (cardiovasculares, de musculación, de estiramiento) para proporcionarle las alegrías del deporte al aire libre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-02-01 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme