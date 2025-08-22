Flânerie sur les berges du Vidourle Saint-Laurent d’Aigouze Saint-Laurent-d’Aigouze Gard

Flânerie sur les berges du Vidourle Saint-Laurent d’Aigouze

Flânerie sur les berges du Vidourle Saint-Laurent d’Aigouze 274 Boulevard Gambetta 30220 Saint-Laurent-d’Aigouze Gard Occitanie

Itinéraire d’environ 3 h, accessible à tous, offrant un beau panorama sur le Vidourle. Le sentier traverse plusieurs manades. Une variante plus courte est disponible en cas de besoin.

English :

An itinerary of around 3 hours, accessible to all, offering a beautiful panorama of the Vidourle. The trail passes through several manades. A shorter variant is available if required.

Deutsch :

Der Weg dauert etwa 3 Stunden, ist für alle zugänglich und bietet ein schönes Panorama auf den Vidourle. Der Weg führt durch mehrere Manades. Eine kürzere Variante ist bei Bedarf verfügbar.

Italiano :

Questo sentiero dura circa 3 ore ed è accessibile a tutti, offrendo una bella vista panoramica sulla Vidourle. Il sentiero attraversa diverse manades. Se necessario, è disponibile una versione più breve.

Español :

Este sendero dura unas 3 horas, es accesible a todos y ofrece una hermosa vista panorámica del Vidourle. El sendero atraviesa varias manadas. Si lo desea, existe una versión más corta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-22 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme