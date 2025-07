Flanerie Trie-Châtelaine Trie-Château Oise

vendredi 1 août 2025.

Mairie 60590 Trie-Château Oise Hauts-de-France

Durée : 120 Distance : 6800.0

Explorez le patrimoine naturel et architectural de Trie-Château et de Villers-sur-Trie au cours de cette promenade pédestre.

English : Flanerie Trie-Châtelaine

Explore the natural and architectural heritage of Trie-Château and Villers-sur-Trie during this walking tour.

Deutsch : Flanerie Trie-Châtelaine

Erkunden Sie auf dieser Wanderung das natürliche und architektonische Erbe von Trie-Château und Villers-sur-Trie.

Italiano :

Esplorate il patrimonio naturale e architettonico di Trie-Château e Villers-sur-Trie con questo tour a piedi.

Español : Flanerie Trie-Châtelaine

Explore el patrimonio natural y arquitectónico de Trie-Château y Villers-sur-Trie en este recorrido a pie.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-16 par SIM Hauts-de-France