Flâneries Ludiques Fillière Haute-Savoie
Flâneries Ludiques Fillière Haute-Savoie vendredi 1 mai 2026.
Flâneries Ludiques
Flâneries Ludiques 22 place de la Mairie 74570 Fillière Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Partez à la découverte du Pays de Fillière, sur le thème de la Ronde des Fruits, avec Pic-la-Mèche et Corbier.
+33 4 50 22 82 32
English : Flâneries Ludiques
Discover the Pays de Fillière, following the history of trees.
Deutsch : Flâneries Ludiques
Gehen Sie mit Pic-la-Mèche und Corbier auf Entdeckungsreise durch das Pays de Fillière zum Thema Ronde des Fruits .
Italiano :
Scoprite i Pays de Fillière, sul tema della Ronde des Fruits, con Pic-la-Mèche e Corbier.
Español : Flâneries Ludiques
Descubra el Pays de Fillière, sobre el tema de la Ronde des Fruits, con Pic-la-Mèche y Corbier.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-28 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme