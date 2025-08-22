Florac, une source dans la ville Florac Trois Rivières Lozère

Florac, une source dans la ville Marche nordique Très facile

Florac, une source dans la ville 48400 Florac Trois Rivières Lozère Occitanie

Durée : 90 Distance : 2375.0 Tarif :

De ruelles en placettes, le parcours traverse la ville de Florac pour atteindre un superbe théâtre de verdure à la source du “Pesquié” (Pêcher).

Très facile

English :

From alleyways to little squares, the route crosses the town of Florac to reach a superb theater of greenery at the source of the ?Pesquié? (Peach).

Deutsch :

Von Gassen zu kleinen Plätzen führt der Weg durch die Stadt Florac bis zu einem wunderschönen grünen Theater an der Quelle des ?Pesquié? (Pfirsich).

Italiano :

Dalle stradine alle piazzette, il percorso attraversa la città di Florac per raggiungere un superbo teatro di verde alla sorgente del Pesquié .

Español :

De callejuelas estrechas a pequeñas plazas, la ruta atraviesa la ciudad de Florac para llegar a un soberbio teatro de verdor en la fuente del Pesquié (Melocotonero).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère