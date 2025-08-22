Florac, une source dans la ville Florac Trois Rivières Lozère
Florac, une source dans la ville 48400 Florac Trois Rivières Lozère Occitanie
Durée : 90 Distance : 2375.0 Tarif :
De ruelles en placettes, le parcours traverse la ville de Florac pour atteindre un superbe théâtre de verdure à la source du “Pesquié” (Pêcher).
English :
From alleyways to little squares, the route crosses the town of Florac to reach a superb theater of greenery at the source of the ?Pesquié? (Peach).
Deutsch :
Von Gassen zu kleinen Plätzen führt der Weg durch die Stadt Florac bis zu einem wunderschönen grünen Theater an der Quelle des ?Pesquié? (Pfirsich).
Italiano :
Dalle stradine alle piazzette, il percorso attraversa la città di Florac per raggiungere un superbo teatro di verde alla sorgente del Pesquié .
Español :
De callejuelas estrechas a pequeñas plazas, la ruta atraviesa la ciudad de Florac para llegar a un soberbio teatro de verdor en la fuente del Pesquié (Melocotonero).
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère