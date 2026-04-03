Fontaine Colette Piney Aube

Fontaine Colette Facile

Fontaine Colette 10140 Piney Aube Grand Est

Durée : Distance : 9300.0 Tarif :

Couleurs ou système de balisage : Balisage blanc et bleu

Durée (hors pause) :3h30

Kilométrage : 11km

Départ : Maison du Parc

Intérêts :

-Forêt domaniale de Larivour-Piney

-Maison du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient et son Office de tourisme intercommunal.

Facile

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English :

Colors or marking system: White and blue markings

Duration (excluding break):3h30

Mileage: 11km

Start Maison du Parc

Interests

-Larivour-Piney national forest

-Maison du Parc naturel régional de la Forêt d?Orient and its Intercommunal Tourist Office.

Deutsch :

Farben oder Markierungssystem: Weiße und blaue Markierungen

Dauer (ohne Pause):3,5 Std

Kilometerstand: 11km

Start: Haus des Parks

Interessen:

-Staatswald von Larivour-Piney

-Maison du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient und sein gemeindeübergreifendes Tourismusbüro.

Italiano :

Colori o sistema di marcatura: marcatura bianca e blu

Durata (escluse le pause): 3h30

Distanza percorsa: 11 km

Partenza: Maison du Parc

Punti di interesse

-Foresta nazionale di Larivour-Piney

-Sede del Parco naturale regionale della Forêt d’Orient e del suo Ufficio turistico intercomunale.

Español :

Colores o sistema de marcado: Blanco y azul

Duración (sin pausas): 3h30

Distancia recorrida: 11km

Salida: Maison du Parc

Puntos de interés

-Bosque Nacional de Larivour-Piney

-Sede del Parque Natural Regional de la Forêt d’Orient y de su Oficina Intercomunal de Turismo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-07-06 par Aube en Champagne Attractivité