Fontaine Colette Piney Aube
Fontaine Colette Piney Aube vendredi 1 mai 2026.
Fontaine Colette Facile
Fontaine Colette 10140 Piney Aube Grand Est
Durée : Distance : 9300.0 Tarif :
Couleurs ou système de balisage : Balisage blanc et bleu
Durée (hors pause) :3h30
Kilométrage : 11km
Départ : Maison du Parc
Intérêts :
-Forêt domaniale de Larivour-Piney
-Maison du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient et son Office de tourisme intercommunal.
Facile
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English :
Colors or marking system: White and blue markings
Duration (excluding break):3h30
Mileage: 11km
Start Maison du Parc
Interests
-Larivour-Piney national forest
-Maison du Parc naturel régional de la Forêt d?Orient and its Intercommunal Tourist Office.
Deutsch :
Farben oder Markierungssystem: Weiße und blaue Markierungen
Dauer (ohne Pause):3,5 Std
Kilometerstand: 11km
Start: Haus des Parks
Interessen:
-Staatswald von Larivour-Piney
-Maison du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient und sein gemeindeübergreifendes Tourismusbüro.
Italiano :
Colori o sistema di marcatura: marcatura bianca e blu
Durata (escluse le pause): 3h30
Distanza percorsa: 11 km
Partenza: Maison du Parc
Punti di interesse
-Foresta nazionale di Larivour-Piney
-Sede del Parco naturale regionale della Forêt d’Orient e del suo Ufficio turistico intercomunale.
Español :
Colores o sistema de marcado: Blanco y azul
Duración (sin pausas): 3h30
Distancia recorrida: 11km
Salida: Maison du Parc
Puntos de interés
-Bosque Nacional de Larivour-Piney
-Sede del Parque Natural Regional de la Forêt d’Orient y de su Oficina Intercomunal de Turismo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-07-06 par Aube en Champagne Attractivité