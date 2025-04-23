Fontaine Seraucourt-le-Grand Aisne
Fontaine Seraucourt-le-Grand Aisne vendredi 1 août 2025.
Fontaine A pieds
Fontaine Sur la place Verte de Seraucourt-le-Grand 02790 Seraucourt-le-Grand Aisne Hauts-de-France
Durée : 180 Distance : 9000.0 Tarif :
Situé sur le bras mort du canal, l’ancien port de Seraucourt a été reconverti en halte nautique. Sous le signe de l’eau et de la botanique, ce circuit traverse la zone floristique et ornithologique des marais de la Somme, entre peupleraie, aulnaie et saulaie. Point fort du parcours une partie a été adaptée en sentier botanique.
English : Fontaine
Located on the dead arm of the canal, the old port of Seraucourt has been converted into a nautical stopover. Under the sign of water and botany, this circuit crosses the floristic and ornithological zone of the marshes of the Somme, between poplar, alder and willow trees. Highlight of the route: part of it has been adapted as a botanical trail.
Deutsch : Fontaine
Der alte Hafen von Seraucourt liegt am toten Arm des Kanals und wurde zu einer Wassersportstation umgebaut. Im Zeichen des Wassers und der Botanik führt dieser Rundweg durch das floristische und ornithologische Gebiet der Somme-Sümpfe, zwischen Pappelwäldern, Erlen- und Weidenwäldern. Highlight der Strecke: Ein Teil wurde als botanischer Pfad angepasst.
Italiano :
Situato sul braccio morto del canale, l’ex porto di Seraucourt è stato trasformato in uno scalo nautico. Il percorso, basato sull’acqua e sulla botanica, attraversa la zona floristica e ornitologica delle paludi della Somme, tra pioppeti, ontaneti e salici. Il punto forte del percorso è che una parte di esso è stata adattata a sentiero botanico.
Español : Fontaine
Situado en el brazo muerto del canal, el antiguo puerto de Seraucourt se ha convertido en una escala náutica. La ruta, basada en el agua y la botánica, atraviesa la zona florística y ornitológica de las marismas del Somme, entre alamedas, alisedas y sauces. Lo más destacado de la ruta es que parte de ella se ha adaptado como sendero botánico.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France