Fontaines du Prince et de Saint-Martin Corcy Aisne

Fontaines du Prince et de Saint-Martin Du carrefour de la fontaine du Prince à Corcy 02600 Corcy Aisne Hauts-de-France

Durée : 120 Distance : 6000.0 Tarif :

Un petit circuit sous le signe de l’eau et de l’histoire, pour découvrir des fontaines dont l’une marque l’emplacement d’une héronnière royale, un abri sous roche préhistorique (la pierre Fortière, avec ses traces de polissoir), de l’étang de Fleury et du beau village du même nom.

A short circuit under the sign of water and history, to discover fountains, one of which marks the site of a royal heronry, a prehistoric rock shelter (the Fortière stone, with its polisher traces), the pond of Fleury and the beautiful village of the same name.

Ein kleiner Rundweg im Zeichen des Wassers und der Geschichte, auf dem Sie Brunnen entdecken, von denen einer den Standort eines königlichen Reihers markiert, einen prähistorischen Felsenunterstand (la pierre Fortière, mit seinen Schleifspuren), den Teich von Fleury und das schöne gleichnamige Dorf.

Un breve circuito all’insegna dell’acqua e della storia, alla scoperta di fontane, una delle quali segna il sito di un’arnia reale, di un riparo roccioso preistorico (la pietra della Fortière, con le sue tracce di levigatura), dello stagno di Fleury e del bellissimo villaggio omonimo.

Un breve circuito bajo el signo del agua y de la historia, para descubrir fuentes, una de las cuales marca el emplazamiento de una garita real, un abrigo rocoso prehistórico (la piedra de la Fortière, con sus huellas de pulido), el estanque de Fleury y el hermoso pueblo del mismo nombre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France