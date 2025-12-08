Fontaines et lavoirs Boucle Avilley Rognon Avilley Doubs

Fontaines et lavoirs Boucle Avilley Rognon A pieds Difficile

Fontaines et lavoirs Boucle Avilley Rognon Rue de la Tuilerie, Avilley 25680 Avilley Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Cette belle balade est l’occasion de découvrir le riche passé des villages vignerons de la vallée de l’Ognon, entre patrimoine historique et patrimoine naturel.

This beautiful walk is an opportunity to discover the rich past of the winegrowing villages of the Ognon valley, between their historical and natural heritage.

Diese schöne Wanderung bietet die Gelegenheit, die reiche Vergangenheit der Winzerdörfer im Ognon-Tal zwischen historischem Erbe und Naturerbe zu entdecken.

Questa bella passeggiata è un’occasione per scoprire il ricco passato dei villaggi vinicoli della valle di Ognon, combinando il loro patrimonio storico e naturale.

Este hermoso paseo es una oportunidad para descubrir el rico pasado de los pueblos vinícolas del valle de Ognon, combinando su patrimonio histórico y natural.

