Fontaines et lavoirs Boucle Avilley Rognon Avilley Doubs

Fontaines et lavoirs Boucle Avilley Rognon Rue de la Tuilerie, Avilley 25680 Avilley Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 12610.0
Cette belle balade est l’occasion de découvrir le riche passé des villages vignerons de la vallée de l’Ognon, entre patrimoine historique et patrimoine naturel.
English :
This beautiful walk is an opportunity to discover the rich past of the winegrowing villages of the Ognon valley, between their historical and natural heritage.
Deutsch :
Diese schöne Wanderung bietet die Gelegenheit, die reiche Vergangenheit der Winzerdörfer im Ognon-Tal zwischen historischem Erbe und Naturerbe zu entdecken.
Italiano :
Questa bella passeggiata è un’occasione per scoprire il ricco passato dei villaggi vinicoli della valle di Ognon, combinando il loro patrimonio storico e naturale.
Español :
Este hermoso paseo es una oportunidad para descubrir el rico pasado de los pueblos vinícolas del valle de Ognon, combinando su patrimonio histórico y natural.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data