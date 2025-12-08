Fontaines et lavoirs Boucle Tournans Rognon Tournans Doubs
Fontaines et lavoirs Boucle Tournans Rognon A pieds Difficile
Fontaines et lavoirs Boucle Tournans Rognon Église de Tournans 25680 Tournans Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Distance : 15380.0
Le Val du Crenu se laisse découvrir lors de cette randonnée de quinze kilomètres à travers les deux versants du vallon.
English :
The Val du Crenu can be explored on this fifteen-kilometer hike along both sides of the valley.
Deutsch :
Das Val du Crenu lässt sich auf dieser fünfzehn Kilometer langen Wanderung über die beiden Seiten des Tals erkunden.
Italiano :
La Val du Crenu può essere esplorata con questa passeggiata di quindici chilometri attraverso entrambi i versanti della valle.
Español :
El Val du Crenu puede explorarse en este paseo de quince kilómetros por las dos vertientes del valle.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data