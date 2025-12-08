Fontaines et lavoirs Boucle Tournans Rognon Tournans Doubs

Fontaines et lavoirs Boucle Tournans Rognon A pieds Difficile

Le Val du Crenu se laisse découvrir lors de cette randonnée de quinze kilomètres à travers les deux versants du vallon.

English :

The Val du Crenu can be explored on this fifteen-kilometer hike along both sides of the valley.

Deutsch :

Das Val du Crenu lässt sich auf dieser fünfzehn Kilometer langen Wanderung über die beiden Seiten des Tals erkunden.

Italiano :

La Val du Crenu può essere esplorata con questa passeggiata di quindici chilometri attraverso entrambi i versanti della valle.

Español :

El Val du Crenu puede explorarse en este paseo de quince kilómetros por las dos vertientes del valle.

