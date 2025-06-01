FONTVIEILLE Les Crottes d’Aubert Fontvieille Bouches-du-Rhône

Durée : 180 Distance : 10140.0 Tarif :

Du moulin de Daudet à l’aqueduc de Barbegal, voyagez dans le temps autour des Crottes d’Aubert !

English :

From the Daudet mill to the Barbegal aqueduct, travel back in time around the Crottes d’Aubert

Deutsch :

Von Daudets Mühle bis zum Aquädukt von Barbegal: Machen Sie eine Zeitreise rund um die Crottes d’Aubert!

Italiano :

Dal mulino di Daudet all’acquedotto di Barbegal, viaggiate nel tempo intorno a Les Crottes d’Aubert!

Español :

Del molino de Daudet al acueducto de Barbegal, ¡viaje en el tiempo por Les Crottes d’Aubert!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-16 par Provence Tourisme / Parc Naturel Régional des Alpilles