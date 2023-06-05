Forêt de Castillon Port-de-Bouc Bouches-du-Rhône

Forêt de Castillon Domaine de Castillon 13110 Port-de-Bouc Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 180 Distance : 12500.0 Tarif :

Située entre L’Étang de Berre et le golfe des Fos, la forêt de Castillon représente un espace nature exceptionnel.

http://www.portdebouc-tourisme.fr/ +33 4 42 06 27 28

English :

Located between the Étang de Berre and the Gulf of Fos, the Castillon forest is an exceptional natural area.

Deutsch :

Zwischen dem Étang de Berre und dem Golf von Fos gelegen, stellt der Wald von Castillon ein außergewöhnliches Naturgebiet dar.

Italiano :

Situata tra l’Étang de Berre e il Golfo di Fos, la foresta di Castillon è un’area naturale eccezionale.

Español :

Situado entre el Étang de Berre y el golfo de Fos, el bosque de Castillon es un espacio natural excepcional.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-05 par Provence Tourisme / Office de Tourisme de Port de Bouc