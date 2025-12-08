Forêt de Saint-Gatien-des-Bois Saint-Gatien-des-Bois Calvados

Forêt de Saint-Gatien-des-Bois

Forêt de Saint-Gatien-des-Bois Rue des Brioleurs 14130 Saint-Gatien-des-Bois Calvados Normandie

Durée : 180 Distance : 10000.0 Tarif :

Accès uniquement hors période de chasse !

C’est la plus grande forêt du Calvados avec un périmètre de 28 km pour une superficie de 3500 hectares, plantée d’arbres aux essences variées et coupée de clairières et de vallées. En grande partie privée, la forêt est utilisée essentiellement pour la production de bois ou comme domaine de chasse.

Départ Eglise, Rue des Brioleurs 14130 Saint-Gatien-des-Bois

English : Forêt de Saint-Gatien-des-Bois

The Forêt de Saint-Gatien, now a private forest, was previously known as Forêt de Touques. It’s the largest forest of the Calvados. It has a perimeter of 28 km and a surface of 3,500 ha.

This romantic forest was source of inspiration for the Dukes of Normandy and several artists of the 19th century. Hosting many different plants, it is appreciated by aspiring herbalists, considering it a real jewel.

Deutsch :

Zugang nur außerhalb der Jagdzeit!

Dies ist der größte Wald im Calvados mit einem Umfang von 28 km und einer Fläche von 3500 Hektar. Er ist mit Bäumen verschiedener Arten bepflanzt und von Lichtungen und Tälern durchschnitten. Der Wald ist größtenteils in Privatbesitz und wird hauptsächlich für die Holzproduktion oder als Jagdgebiet genutzt

Start: Kirche, Rue des Brioleurs 14130 Saint-Gatien-des-Bois

Italiano :

Accesso solo al di fuori della stagione di caccia!

Si tratta della più grande foresta del Calvados, con un perimetro di 28 km e una superficie di 3500 ettari, piantata con alberi di varie specie e intervallata da radure e valli. La maggior parte della foresta è di proprietà privata e viene utilizzata principalmente per la produzione di legname o come riserva di caccia

Punto di partenza: Chiesa, Rue des Brioleurs 14130 Saint-Gatien-des-Bois

Español :

Acceso sólo fuera de la temporada de caza

Se trata del mayor bosque de Calvados, con un perímetro de 28 km y una superficie de 3.500 hectáreas, plantado con árboles de diversas especies e intercalado con claros y valles. La mayor parte del bosque es de propiedad privada y se utiliza principalmente para la producción de madera o como coto de caza

Punto de partida: Iglesia, Rue des Brioleurs 14130 Saint-Gatien-des-Bois

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Normandie Tourisme