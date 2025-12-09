Fort Lachaux par le versant Ouest Montbéliard Doubs

Fort Lachaux par le versant Ouest A pieds Difficulté moyenne

Fort Lachaux par le versant Ouest Office de tourisme de Montbéliard 25200 Montbéliard Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 9440.0

Au départ de l’office de tourisme, ce circuit vous conduira au fort et vous permettra de découvrir des quartiers avec un passé historique riche.

https://explore.doubs.fr/trek/2874

English :

Departing from the tourist office, this tour will take you to the fort and allow you to discover neighborhoods with a rich historical past.

Deutsch :

Vom Tourismusbüro aus führt Sie dieser Rundgang zum Fort und zeigt Ihnen Viertel mit einer reichen historischen Vergangenheit.

Italiano :

Con partenza dall’Ufficio del Turismo, questo tour vi condurrà al forte e vi permetterà di scoprire quartieri dal ricco passato storico.

Español :

Con salida de la Oficina de Turismo, este recorrido le llevará hasta el fuerte y le permitirá descubrir barrios con un rico pasado histórico.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-27 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data