Fort Lachaux par le versant Ouest Montbéliard Doubs

Au départ de l’office de tourisme, ce circuit vous conduira au fort et vous permettra de découvrir des quartiers avec un passé historique riche.
Departing from the tourist office, this tour will take you to the fort and allow you to discover neighborhoods with a rich historical past.
Vom Tourismusbüro aus führt Sie dieser Rundgang zum Fort und zeigt Ihnen Viertel mit einer reichen historischen Vergangenheit.
Con partenza dall’Ufficio del Turismo, questo tour vi condurrà al forte e vi permetterà di scoprire quartieri dal ricco passato storico.
Con salida de la Oficina de Turismo, este recorrido le llevará hasta el fuerte y le permitirá descubrir barrios con un rico pasado histórico.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-27 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data