Foulayronnes, le circuit du lac de Talives Foulayronnes Lot-et-Garonne
Cette courte randonnée aux montées très raides est assez souvent ombragée. Elle démarre sur les berges du lac de Talives, un lieu très prisé des pêcheurs Agenais.
English : Foulayronnes, le circuit du lac de Talives
This short hike with very steep climbs is often shaded. It starts on the banks of the lake of Talives, a very popular place for fishermen in Agen.
Deutsch : Foulayronnes, le circuit du lac de Talives
Diese kurze Wanderung mit sehr steilen Anstiegen ist oft schattig. Sie beginnt an den Ufern des Sees von Talives, einem beliebten Ort für Angler aus Agen.
Italiano :
Questa breve escursione con salite molto ripide è spesso ombreggiata. Si parte dalle rive del lago di Talives, luogo molto frequentato dai pescatori di Agen.
Español : Foulayronnes, le circuit du lac de Talives
Esta corta caminata con subidas muy empinadas suele estar a la sombra. Comienza en las orillas del lago de Talives, un lugar muy popular para los pescadores de Agen.
