Foulayronnes, les ailes du moulin de Talives Foulayronnes Lot-et-Garonne

Foulayronnes, les ailes du moulin de Talives A pieds Facile

Foulayronnes, les ailes du moulin de Talives 47510 Foulayronnes Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 6300.0 Tarif :

Au départ du parking situé au pied du moulin à vent, récemment restauré, cette petite balade facile vous fera traverser deux fois la route du vallon de Vérone et son ruisseau le Courbarieux.

+33 5 53 66 14 14

English : Foulayronnes, les ailes du moulin de Talives

Starting from the car park at the foot of the recently restored windmill, this short easy walk will take you twice across the road to the Verona valley and its stream, the Courbarieux.

Deutsch : Foulayronnes, les ailes du moulin de Talives

Vom Parkplatz am Fuße der kürzlich restaurierten Windmühle aus führt Sie diese leichte Wanderung zweimal über die Straße des Vallon de Vérone und seines Baches Courbarieux.

Italiano :

Partendo dal parcheggio ai piedi del mulino a vento recentemente restaurato, questa breve e facile passeggiata vi condurrà per due volte dall’altra parte della strada alla valle di Verona e al suo torrente, il Courbarieux.

Español : Foulayronnes, les ailes du moulin de Talives

Partiendo del aparcamiento al pie del molino de viento recientemente restaurado, este corto y fácil paseo le llevará dos veces a través de la carretera al valle de Verona y su arroyo, el Courbarieux.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine