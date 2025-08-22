Foulayronnes / Monbran, le GR 652, Chemin de Saint-Jacques Foulayronnes Lot-et-Garonne

Foulayronnes Monbran, le GR 652, Chemin de Saint-Jacques En VTT Difficulté moyenne

Foulayronnes Monbran, le GR 652, Chemin de Saint-Jacques 47510 Foulayronnes Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 8500.0 Tarif :

Au départ de l’église de Monbran, ce circuit très accidenté traverse deux fois les vallées de la Ségone et celle de son petit affluent le Ridounel et escalade les collines du Trégan, Cayssat et Monbran.

Difficulté moyenne

+33 5 53 66 14 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foulayronnes Monbran, le GR 652, Chemin de Saint-Jacques

Starting from the church of Monbran, this very uneven circuit crosses twice the valleys of the Ségone and its small tributary the Ridounel and climbs the hills of Trégan, Cayssat and Monbran.

Deutsch : Foulayronnes Monbran, le GR 652, Chemin de Saint-Jacques

Ausgehend von der Kirche in Monbran führt diese sehr hügelige Strecke zweimal durch die Täler des Segone und seines kleinen Nebenflusses Ridounel und erklimmt die Hügel von Trégan, Cayssat und Monbran.

Italiano :

Partendo dalla chiesa di Monbran, questo circuito molto collinare attraversa due volte le valli del Ségone e del suo piccolo affluente Ridounel e si arrampica sulle colline di Trégan, Cayssat e Monbran.

Español : Foulayronnes Monbran, le GR 652, Chemin de Saint-Jacques

Partiendo de la iglesia de Monbran, este circuito muy accidentado atraviesa dos veces los valles del Ségone y de su pequeño afluente el Ridounel y sube las colinas de Trégan, Cayssat y Monbran.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine