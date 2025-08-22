Francescas, circuit des pigeonniers de Gascogne Francescas Lot-et-Garonne

Francescas, circuit des pigeonniers de Gascogne En VTT Difficile

Francescas, circuit des pigeonniers de Gascogne 47600 Francescas Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 15500.0 Tarif :

Pigeonnier à la toiture originale sur le tour de ronde de la bastide de Francescas, bâti sur piliers ronds, de pierre à Terrette ou tour carrée à Coussire, l’échantillon est représentatif des colombiers de l’Albret.

Difficile

+33 5 53 66 14 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Francescas, circuit des pigeonniers de Gascogne

Dovecote with an original roof on the round tower of the bastide of Francescas, built on round pillars, of stone in Terrette or square tower in Coussire, the sample is representative of the dovecotes of Albret.

Deutsch : Francescas, circuit des pigeonniers de Gascogne

Taubenschlag mit originellem Dach auf dem Rundturm der Bastide von Francescas, auf runden Pfeilern gebaut, aus Stein in Terrette oder quadratischer Turm in Coussire die Stichprobe ist repräsentativ für die Taubenschläge im Albret.

Italiano :

La colombaia con il suo tetto originale sulla torre di guardia della bastide di Francescas, costruita su pilastri rotondi, pietra a Terrette o torre quadrata a Coussire, l’esemplare è rappresentativo delle colombaie di Albret.

Español : Francescas, circuit des pigeonniers de Gascogne

El palomar con su tejado original en la torre de vigilancia de la bastida de Francescas, construido sobre pilares redondos, piedra en Terrette o torre cuadrada en Coussire, la muestra es representativa de los palomares de Albret.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine