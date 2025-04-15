Frespech, un village occitan Frespech Lot-et-Garonne

Durée : Distance : 11600.0 Tarif :

Ce circuit vous emmène dans les coteaux escarpés de Pays de Serres, qui entoure ce village fortifié dédié à l’occitanie. Une exposition trilingue est visible à l’étage du restaurant Taulejada.

+33 5 53 66 14 14

English : Frespech, un village occitan

This tour takes you to the steep hillsides of Pays de Serres, which surrounds this fortified village dedicated to Occitania. A trilingual exhibition can be seen on the first floor of the Taulejada restaurant.

Deutsch : Frespech, un village occitan

Dieser Rundgang führt Sie durch die steilen Hänge von Pays de Serres, das dieses befestigte Dorf, das Okzitanien gewidmet ist, umgibt. Eine dreisprachige Ausstellung ist im Obergeschoss des Restaurants Taulejada zu sehen.

Italiano :

Questo tour vi porta attraverso le ripide colline del Pays de Serres, che circondano questo villaggio fortificato dedicato all’Occitania. Al primo piano del ristorante Taulejada si trova una mostra trilingue.

Español : Frespech, un village occitan

Este recorrido le lleva por las escarpadas laderas del Pays de Serres, que rodean este pueblo fortificado dedicado a Occitania. En la primera planta del restaurante Taulejada se puede ver una exposición trilingüe.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine