Fumel, randonnée entre Quercy et Périgord Fumel Lot-et-Garonne

Fumel, randonnée entre Quercy et Périgord A cheval Difficile

Fumel, randonnée entre Quercy et Périgord 47500 Fumel Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 14400.0 Tarif :

Quelques belles pentes ponctuent cette randonnée tracée dans les coteaux boisés du Fumélois. Au retour, balade tranquille sur l’ancienne voie ferrée Fumel Cahors transformée en baladoir…

+33 5 53 66 14 14

English : Fumel, randonnée entre Quercy et Périgord

Some beautiful slopes punctuate this hike in the wooded hills of the Fumel area. On the way back, a quiet stroll on the old Fumel Cahors railway transformed into a walkway…

Deutsch : Fumel, randonnée entre Quercy et Périgord

Diese Wanderung führt durch die bewaldeten Hänge des Fumelois und weist einige schöne Steigungen auf. Auf dem Rückweg können Sie einen gemütlichen Spaziergang auf der ehemaligen Bahnstrecke Fumel Cahors machen, die zu einem Spazierweg umgebaut wurde…

Italiano :

Alcuni bei pendii punteggiano questa escursione attraverso le colline boscose della regione di Fumel. Al ritorno, una piacevole passeggiata lungo la vecchia linea ferroviaria Fumel Cahors, trasformata in una passerella…

Español : Fumel, randonnée entre Quercy et Périgord

Algunos hermosos desniveles jalonan esta caminata por las colinas boscosas de la región de Fumel. A la vuelta, un tranquilo paseo por la antigua línea de ferrocarril Fumel Cahors, que se ha transformado en un paseo…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine