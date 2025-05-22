Futaie Colbert 2 Saint-Bonnet-Tronçais Allier
Futaie Colbert 2 Saint-Bonnet-Tronçais Allier vendredi 1 août 2025.
Futaie Colbert 2
Futaie Colbert 2 Rond de Richebourg 03360 Saint-Bonnet-Tronçais Allier Auvergne-Rhône-Alpes
La main de l’homme et la nature peuvent donner le meilleur. L’homme peut aussi sublimer la nature. C’est ce que nous apprend ce sentier !
1,5 km aménagés de 7 ateliers ludiques et pédagogiques sur la culture du chêne à Tronçais.
https://www.montlucon-tourisme.fr/ +33 2 48 70 37 77
English :
The hand of man and nature can give the best. Man can also sublimate nature. This is what this trail teaches us!
1,5 km with 7 playful and educational workshops on the culture of the oak in Tronçais.
Deutsch :
Die Hand des Menschen und die Natur können das Beste hervorbringen. Der Mensch kann auch die Natur sublimieren. Das lehrt uns dieser Pfad!
1,5 km eingerichtet mit 7 spielerischen und pädagogischen Workshops über die Eichenkultur in Tronçais.
Italiano :
La mano dell’uomo e la natura possono dare il meglio. L’uomo può anche sublimare la natura. Ecco cosa ci insegna questo percorso!
1,5 km di 7 laboratori ludico-didattici sulla coltivazione delle querce a Tronçais.
Español :
La mano del hombre y la naturaleza pueden dar lo mejor. El hombre también puede sublimar la naturaleza. ¡Esto es lo que nos enseña este sendero!
1,5 km de 7 talleres lúdicos y pedagógicos sobre el cultivo de robles en Tronçais.
