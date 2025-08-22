Fûts et Vignobles Les Bertranges à vélo Murlin Nièvre

Fûts et Vignobles Les Bertranges à vélo Vélo de route Difficulté moyenne

Fûts et Vignobles Les Bertranges à vélo 58700 Murlin Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Parcourez les vignobles et leurs villages, forts d’une histoire remontant au XIème siècle. Vous pourrez y retrouver toute la vie du vin, des vignes jusqu’aux fûts.

Difficulté moyenne

English :

Stroll through the vineyards and villages, with a history dating back to the 11th century. You’ll find out all about the life of wine, from the vines to the barrels.

Deutsch :

Durchstreifen Sie die Weinberge und ihre Dörfer, die auf eine Geschichte zurückblicken, die bis ins elfte Jahrhundert reicht. Jahrhundert zurückreichen. Hier können Sie das ganze Leben des Weins von den Reben bis zu den Fässern nachvollziehen.

Italiano :

Passeggiate tra i vigneti e i loro villaggi, con una storia che risale all’XI secolo. Potrete seguire la vita del vino, dalle viti alle botti.

Español :

Pasee por los viñedos y sus pueblos, cuya historia se remonta al siglo XI. Podrás seguir la vida del vino, desde las vides hasta las barricas.

