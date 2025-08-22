G Le lac de la Rosière (hiver) Courchevel Savoie

Le lac de la Rosière

Le lac de la Rosière Courchevel Moriond Totem Route de la Rosière au niveau du club Miléade (+ variante d’accès par le Roc Sabal) 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Écrin naturel au pied de la dent du Villard, ce site enchanteur où scintille le lac est propice à la contemplation. Un incontournable de vos vacances !

English : G Le lac de la Rosière (hiver)

In a natural setting at the foot of the Dent du Villard, with the shimmering lake, this enchanting location is perfect for a quiet moment of contemplation. A great place to visit during your stay!

Deutsch : G Le lac de la Rosière (hiver)

Dieser zauberhafte Ort am Fuße des Dent du Villard, an dem der See glitzert, ist eine natürliche Kulisse für Kontemplation. Ein Muss für Ihren Urlaub!

Italiano :

Scrigno di tesori naturali ai piedi della Dent du Villard, questo sito incantevole con il suo lago scintillante è un luogo ideale per la contemplazione. Un must per le vostre vacanze!

Español : G Le lac de la Rosière (hiver)

Enclave natural a los pies de la Dent du Villard, este encantador paraje con su lago centelleante es un lugar ideal para la contemplación. ¡Una visita obligada para sus vacaciones!

