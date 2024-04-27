Galiot de Genouillac Assier Lot

Galiot de Genouillac Assier Lot vendredi 1 août 2025.

Galiot de Genouillac

Galiot de Genouillac 46320 Assier Lot Occitanie

Durée : Distance : 15.0 Tarif :

Jacques de Genouillac, grand maître de l’artillerie de François 1er, érigea un château qui égalait en splendeur les châteaux du Val de Loire

Installée sur des terres qui relèvent à la fois du Causse et du Limargue, la seigneurie d’Assier a pris toute son importance avec Jacques de Genouillac, dit Galiot. On lui doit la construction du château actuel, entre 1518 et 1535. Grand écuyer de France, il participe aux guerres d’Italie, auparavant, dans l’artil- lerie royale. Il est aussi le constructeur de l’église, qu’il décore d’une magnifique frise sculptée. C’est sur le Causse que se développe la randonnée, autour de vastes terres d’élevage ovin, marquées par la construction en pierre sèche.

English : Galiot de Genouillac

Jacques de Genouillac, Commander-in-Chief of the Artillery under François 1st, built a château which equalled the palaces of the Loire Valley in its splendour. Built between 1518 and 1535, it consisted of an entry wing which opened via a spectacular colonnaded portico with loggias and pediments. The western façade overlooking the courtyard is decorated with rows of windows and two large friezes, richly carved with emblems referring to the military functions of Galiot de Genouillac (Grand Ecuyer de France, Lord of Assier, 1465-1546), and to the legend of Hercules. Sold on in 1768, the château was demolished, and the stones used to build several houses in the village.

Deutsch :

Jacques de Genouillac, der große Artilleriemeister von Franz I., errichtete ein Schloss, das den Schlössern im Loiretal an Pracht ebenbürtig war

Die Herrschaft von Assier, die auf einem Gebiet angesiedelt war, das sowohl zur Causse als auch zur Limargue gehörte, gewann mit Jacques de Genouillac, genannt Galiot, ihre volle Bedeutung. Ihm ist der Bau des heutigen Schlosses zwischen 1518 und 1535 zu verdanken. Als Großknappe von Frankreich nahm er an den Italienischen Kriegen teil, zuvor in der königlichen Artillerie. Er war auch der Erbauer der Kirche, die er mit einem wunderschönen geschnitzten Fries verzierte. Auf dem Causse entwickelt sich die Wanderung rund um die weitläufigen Schafzuchtgebiete, die durch den Trockensteinbau geprägt sind.

Italiano :

Jacques de Genouillac, gran maestro dell’artiglieria di Francesco I, costruì un castello che eguagliava in splendore i castelli della Valle della Loira

Situata su terreni che appartengono sia alla Causse che alla Limargue, la signoria di Assier assunse tutta la sua importanza con Jacques de Genouillac, detto Galiot. A lui si deve la costruzione dell’attuale castello, tra il 1518 e il 1535. Fu un grande scudiero di Francia e partecipò alle guerre d’Italia, precedentemente nell’artiglieria reale. Costruì anche la chiesa, che decorò con un magnifico fregio scolpito. È sulla Causse che si sviluppa l’escursione, intorno a vasti terreni di allevamento ovino, segnati dalla costruzione in pietra a secco.

Español :

Jacques de Genouillac, gran maestro de artillería de Francisco I, construyó un castillo que igualaba en esplendor a los castillos del Valle del Loira

Situado en tierras que pertenecen tanto al Causse como al Limargue, el señorío de Assier adquirió toda su importancia con Jacques de Genouillac, conocido como Galiot. A él le debemos la construcción del actual castillo, entre 1518 y 1535. Fue un gran escudero de Francia y participó en las guerras de Italia, antes en la artillería real. También construyó la iglesia, que decoró con un magnífico friso esculpido. Es en el Causse donde se desarrolla la caminata, alrededor de vastos terrenos de cría de ovejas, marcados por la construcción en piedra seca.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme (ADT du Lot)