Gaujac, un village de plaine entre la Garonne et son Canal Gaujac Lot-et-Garonne

Gaujac, un village de plaine entre la Garonne et son Canal En VTT Facile

Gaujac, un village de plaine entre la Garonne et son Canal 47200 Gaujac Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 8800.0 Tarif :

Cette randonnée court dans la plaine entre le village de Gaujac, le chemin de halage du canal et sa Voie Verte et les digues de protection des crues du fleuve. Détour indispensable vers le moulin de cantecourt.

Facile

+33 5 53 66 14 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Gaujac, un village de plaine entre la Garonne et son Canal

This hike runs through the plain between the village of Gaujac, the canal towpath and its Voie Verte and the river flood protection dikes. An essential detour to the cantecourt mill.

Deutsch : Gaujac, un village de plaine entre la Garonne et son Canal

Diese Wanderung verläuft in der Ebene zwischen dem Dorf Gaujac, dem Treidelpfad des Kanals mit seinem Voie Verte und den Hochwasserschutzdeichen des Flusses. Unbedingter Abstecher zur Mühle von Cantecourt.

Italiano :

Questa escursione si snoda nella pianura tra il villaggio di Gaujac, l’alzaia del canale e la sua Voie Verte e le dighe di protezione del fiume. Un diversivo essenziale per il mulino di Cantecourt.

Español : Gaujac, un village de plaine entre la Garonne et son Canal

Esta excursión recorre la llanura entre el pueblo de Gaujac, el camino de sirga del canal y su Voie Verte y los diques de protección contra las inundaciones del río. Una diversión esencial para el molino de Cantecourt.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-23 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine